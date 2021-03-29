Видеоконференция Путина, Макрона и Меркель не состоялась

Фото: Официальный сайт президента России

Видеоконференция президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона не состоялась. Об этом на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

— Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера, французского и российского президентов. Могу вам сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас, — цитирует немецкого государственного деятеля РИА Новости.

Ранее стало известно, что одной из тем переговоров должна была стать ситуация в Донбассе. Примечательно, что присутствие Владимира Зеленского на встрече не планировалось. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что мероприятие будет не в формате «нормандской четверки».

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