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Видеоконференция Путина, Макрона и Меркель не состоялась
Фото: Официальный сайт президента России

Видеоконференция Путина, Макрона и Меркель не состоялась

Полина Долганова

Политика

Видеоконференция президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона не состоялась. Об этом на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

— Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера, французского и российского президентов. Могу вам сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас, — цитирует немецкого государственного деятеля РИА Новости.

Ранее стало известно, что одной из тем переговоров должна была стать ситуация в Донбассе. Примечательно, что присутствие Владимира Зеленского на встрече не планировалось. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что мероприятие будет не в формате «нормандской четверки».

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Ангела МеркельЭммануэль МакронВладимир Путин
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