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Кремль прокомментировал заявление Макрона о «мировой войне» из-за вакцинации
Фото: Официальный сайт президента РФ

Кремль прокомментировал заявление Макрона о «мировой войне» из-за вакцинации

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Кремль выразил несогласие с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай ведут «вакцинную войну». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 26 марта.

Ранее французский лидер заявил, что Европа встретилась с «мировой войной нового типа». По мнению Макрона, Россия и Китай «используют вакцину для влияния на другие страны». Он добавил, что европейские страны должны быть самостоятельными в вопросе производства вакцин от коронавируса.

По словам Пескова, Москва ответственно решает мировые проблемы, что отразилось на действиях страны в период пандемии. Пресс-секретарь добавил, что в России не политизировали борьбу с COVID-19.

— Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет, — заявил он.

Пресс-секретарь добавил, что между Макроном и президентом России Владимиром Путиным иногда возникают разногласия, несмотря на доверительный диалог двух лидеров, сообщает РИА Новости.

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вакцинаДмитрий ПесковЭммануэль Макрон
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