Песков: Послание Путина Федеральному собранию станет «постковидным»
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будет «постковидным» из-за эпидемиологической обстановки в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Послание Федеральному собранию Владимир Путин огласит 21 апреля 2021 года.
— Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся, — подчеркнул Песков.
Ранее Путин рассказал о работе над посланием Федеральному собранию.
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