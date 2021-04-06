Матвиенко рассказала о содержании послания президента Федеральному собранию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое запланировано на 21 апреля, сформулирует новую систему координат в «новом времени». Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 6 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля.

— Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат, — сказала она.

Спикер пояснила, что в послании президента будет обращено внимание на основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения.

Валентина Матвиенко уточнила, что ряд поручений будет требовать быстрой реакции, а также корректировки планов работы законодателей. Совет Федерации соберет совет палаты 22 апреля, а 23 апреля пройдет очередное заседание парламента.

Спикер Совфеда добавила, что послание президента является важнейшим политическим и общественным событием. В современном мире, где есть множество вызовов, оно будет иметь большое значение, сообщает РИА Новости.

Читайте также: «Переходим к наступлению»: чего ждать от послания Путина