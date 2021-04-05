Названа дата оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию

Фото: Администрация президента РФ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 5 апреля.

— Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место мы уточним, место оглашения сейчас прорабатывается. Разные варианты, — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что аккредитация для средств массовой информации будет объявлена в ближайшее время. Тогда же станет известно о месте проведения мероприятия.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что Кремль традиционно не анонсирует ни содержание послания, ни темы, которые могут быть затронуты. Он добавил, что темой пенсий работающих пенсионеров занимается российское правительство, сообщает РИА Новости.

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