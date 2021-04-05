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Названа дата оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Названа дата оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 5 апреля.

— Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место мы уточним, место оглашения сейчас прорабатывается. Разные варианты, — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что аккредитация для средств массовой информации будет объявлена в ближайшее время. Тогда же станет известно о месте проведения мероприятия.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что Кремль традиционно не анонсирует ни содержание послания, ни темы, которые могут быть затронуты. Он добавил, что темой пенсий работающих пенсионеров занимается российское правительство, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Путин проведет совещание по итогам послания 2020 года на следующей неделе

Владимир Путинпослание президента России Федеральному собраниюФедеральное Собрание
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