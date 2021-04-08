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Владимир Путин рассказал о работе над посланием Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин рассказал о работе над посланием Федеральному собранию

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин рассказал, что работает над посланием Федеральному собранию со своей администрацией, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.

Ранее стало известно, что послание Федеральному собранию Владимир Путин огласит 21 апреля.

По словам главы государства, в документе традиционно обозначены стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, задачи для совместной работы федеральных органов власти, а также управленческих команд в регионах и на местах.

— Я подчеркну, здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении или которые мы с вами создаем для совместной работы, — сказал Владимир Путин.

На совещании с руководством правительства глава государства предложил обсудить итоги реализации посланий двух предыдущих лет, сообщается на сайте Кремля.

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РоссияВладимир Путинпослание президента России Федеральному собранию
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