Путин поручил кабмину подготовить программу по снижению уровня бедности в России

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Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству подготовить программу, которая поможет снизить уровень бедности семей с детьми.

Так, по словам президента, к 1 июля должна быть составлена целостная система мер поддержки таких семей.

— Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей, — сказал глава государства.

Он уточнил, что ряд таких решений должны быть приняты в ближайшее время.

Владимир Путин подчеркнул, что воспитывать ребенка в неполной семье трудно. В такой ситуации важно поддержать детей.

— Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка, — пояснил президент.

Глава государства добавил, что с 1 июля 2021 года детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата в размере 5650 рублей.

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