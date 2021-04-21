Президент РФ: Семьи со школьниками получат разовую выплату в десять тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию назначил единовременную выплату семьям с детьми-школьниками.

Эта мера будет распространяться и на будущих первоклассников. Таким семьям в августе будет выплачено по 10 тысяч рублей, сообщил президент.

— Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что выплаты будут совершены в середине августа, чтобы родители смогли собрать детей в школу.

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