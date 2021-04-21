Путин поручил подготовить новые выплаты для беременных женщин

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Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил подготовить выплаты беременным женщинам, которые оказались в сложных жизненных условиях.

По словам главы государства, размер выплат составит 6 350 рублей в месяц.

— Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц, — уточнил президент.

Владимир Путин пояснил, что в России нужно помочь женщинам, которые ждут ребенка. Они должны чувствовать поддержку со стороны государства, общества. Женщина должна сохранить ребенка, и при этом быть уверенной, что ей помогут вырастить малыша, добавил президент.

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