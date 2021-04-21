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Путин: Больничные по уходу за ребенком до семи лет нужно оплачивать в полном объеме
Фото: Пресс-служба Совфеда

Путин: Больничные по уходу за ребенком до семи лет нужно оплачивать в полном объеме

Иван Юминов

Общество

Президент России распорядился о том, что больничные по уходу за ребенком до семи лет нужно оплачивать в полном объеме. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному Собранию в среду, 21 апреля.

— Сейчас размер оплаты больничного по уходу для ребенком зависит от трудового стажа. В целом, это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже, — рассказал президент.

В ближайшее время будут приняты меры, которые позволят женщинам получать больничные в размере 100% от их заработка во время ухода за ребенком в возрасте до семи лет, подчеркнул Путин.

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больничныеВладимир Путинпослание президента России Федеральному собранию
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