Путин: Больничные по уходу за ребенком до семи лет нужно оплачивать в полном объеме

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России распорядился о том, что больничные по уходу за ребенком до семи лет нужно оплачивать в полном объеме. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному Собранию в среду, 21 апреля.

— Сейчас размер оплаты больничного по уходу для ребенком зависит от трудового стажа. В целом, это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже, — рассказал президент.

В ближайшее время будут приняты меры, которые позволят женщинам получать больничные в размере 100% от их заработка во время ухода за ребенком в возрасте до семи лет, подчеркнул Путин.

Читайте также: Путин поручил платить детям от 8 до 16 лет в неполных семьях по 5650 рублей