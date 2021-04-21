Путин распорядился создать к 2022 году социальное казначейство по принципу «единого окна»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране к 2022 году должно заработать социальное казначейство по принципу «единого окна». Об этом глава государства рассказал во время послания Федеральному Собранию в среду, 21 апреля.

— Обращаюсь у губернаторам — ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека, — сообщил президент.

Новый принцип организации позволит получать и оформлять все федеральные пособия, пенсии и прочие надбавки в режиме «единого окна». Большинство услуг россиянам должно оказываться дистанционно и круглосуточно уже через три года, подчеркнул Путин.

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