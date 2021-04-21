«До слез»: Путин поблагодарил россиян за борьбу с пандемией
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за огромный труд во время пандемии коронавируса. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию в среду, 21 апреля.
— У меня была твердая уверенность в том, что мы преодолеем все испытания. Власти и общество действовали ответственно и солидарно, — сказал Путин.
Российские ученые сумели разработать три надежные вакцины от COVID-19, тем самым совершив прорыв, уверен глава государства.
— Радуешься за людей, которые исполняют там свой долг. Ну до слез прямо! — заявил президент, говоря о труде медиков и сотрудников социальных служб.
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