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«До слез»: Путин поблагодарил россиян за борьбу с пандемией
Фото: Пресс-служба Госдумы

«До слез»: Путин поблагодарил россиян за борьбу с пандемией

Иван Юминов

Здоровье

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за огромный труд во время пандемии коронавируса. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

— У меня была твердая уверенность в том, что мы преодолеем все испытания. Власти и общество действовали ответственно и солидарно, — сказал Путин.

Российские ученые сумели разработать три надежные вакцины от COVID-19, тем самым совершив прорыв, уверен глава государства.

— Радуешься за людей, которые исполняют там свой долг. Ну до слез прямо! — заявил президент, говоря о труде медиков и сотрудников социальных служб.

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