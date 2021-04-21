Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров в России

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Президент России Владимир Путин 21 апреля во время послания Федеральному собранию сообщил, что в стране с 1 июля нужно расширить программы диспансеризации и профосмотров.

— Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов, — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в поликлиниках не должно быть очередей, трудностей с диагностикой и получением рецептов. Человеку необходима квалифицированная, своевременная помощь, уточнил президент. Он отметил, что прямой обязанностью губернаторов является выстраивание работы школ и поликлиник исходя из потребностей человека.

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