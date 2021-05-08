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Новая экспозиция открылась в Музее Победы
Фото: Музей Победы

Новая экспозиция открылась в Музее Победы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В пятницу, 7 мая, в Музее Победы открылась новая экспозиция «Мир после войны». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Посетители выставки узнают, как обустраивалась жизнь после Великой Отечественной войны и какую роль в создании нынешнего мироустройства сыграл Советский Союз. На экспозиции представлены тысячи оцифрованных фотографий, исторические документы и научные статьи. Москвичи и гости столицы смогут найти подробную информацию об основных событиях, политическом устройстве и экономическом развитии стран после окончания войны.

Кроме того, посетители увидят уникальные экспонаты. На выставке представят личные вещи и фотографии главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко, личные вещи маршала Василия Соколовского, копии списка Шиндлера и другие материалы.

Читайте также: Музеи Москвы анонсировали новые выставки в мае

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