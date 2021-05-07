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Музеи Москвы анонсировали новые выставки в мае
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Музеи Москвы анонсировали новые выставки в мае

Юлия Павлушова

Город

Музеи и выставочные залы столицы анонсировали выставки и мероприятия на май. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

До 31 мая в государственном музее культурном центре «Интеграция» имени Н.А. Островского открыта выставка фотографий и текстовых документов военных лет «Поклонимся великим тем годам!». Ее собрали из семейных архивов работников центра и жителей района Ивановское.

В Московском государственном музее «Дом Бурганова» подготовили тематическую выставку, приуроченную ко Дню Победы «Война и мир». Здесь представят работы скульптора Александра Бурганова на тему добра и зла.

Выставка шрифта, типографики и цифрового искусства «Типомания» до 16 мая работает в Музее Москвы. В экспозиции — около 400 работ известных дизайнеров и художников.

До 18 июля в Музее-заповеднике «Коломенское» ждет посетителей выставка об истории отечественного декоративно-прикладного искусства и ткачества «Ситец. Вчера, сегодня, завтра».

С 12 по 17 мая в музее М. А. Булгакова откроют экспозицию «Дорогие посетители». Посетители смогут изучить надписи разных лет у лестницы подъезда, ведущей к «нехорошей квартире».

Любители творчества Марины Цветаевой смогут с 14 мая по 1 сентября посетить сразу две выставки, посвященные поэтессе. В Доме-музее Марины Цветаевой представят экспозиции «От Гагаринского до Трехпрудного» и «Разлука».

В Доме-музее К.С. Станиславского с 15 мая по 4 июля откроют совместную выставку с Музеем М.А. Булгакова, на которой расскажут о начале сотрудничества писателя со МХАТом в 1926 году.

Ранее главархив Москвы опубликовал рассекреченные документы о работе госпиталей в войну.

Читайте также: Выставка в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне откроется в павильоне МЦД

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