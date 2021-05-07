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Выставка в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне откроется в павильоне МЦД
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне откроется в павильоне МЦД

Полина Долганова

Культура
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1Карта всех событий

Выставка музея Московской железной дороги, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет работать в демонстрационном павильоне МЦД у Киевского вокзала с 8 по 10 мая. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Отмечается, что выставка повествует о вкладе сотрудников железной дороги в Победу над фашистской Германией.

В экспозиции будут представлены макет танка ИС-2, модель четырехосной железнодорожной платформы, снимки времен ВОВ, сигнальные фонари и флажки. Также посетители смогут ознакомиться с инсталляцией «Заградительное приспособление «Еж», выполненной из металлического профиля.

Посетить выставку можно бесплатно и без предварительной записи. Всем посетителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты.

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музейВеликая Отечественная войнавыставка
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