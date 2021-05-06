Сергей Собянин: Выставку в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой организуют в столице
Выставку в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой организуют в столичном Музее Победы. Об этом в четверг, 6 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который посетил экспозицию «Подвиг народа».
— Мне кажется, поразительная просто (выставка — прим. «ВМ»). Осенью мы подготовим еще одну выставку. Приходите, она будет посвящена контрнаступлению под Москвой, — рассказал Собянин.
Глава города напомнил, что в 2021 году столица празднует 80 лет с момента Битвы под Москвой.
Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский отметил, что по поручению мэра столицы Музей Победы и Государственный музей обороны Москвы подготовят выставку, которая разместится в основном здании Музея на Поклонной горе. Площадь экспозиции составит 1200 квадратных метров, сообщает РИА Новости.
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