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Сергей Собянин: Выставку в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой организуют в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин: Выставку в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой организуют в столице

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Выставку в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой организуют в столичном Музее Победы. Об этом в четверг, 6 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который посетил экспозицию «Подвиг народа».

— Мне кажется, поразительная просто (выставка — прим. «ВМ»). Осенью мы подготовим еще одну выставку. Приходите, она будет посвящена контрнаступлению под Москвой, — рассказал Собянин.

Глава города напомнил, что в 2021 году столица празднует 80 лет с момента Битвы под Москвой.

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский отметил, что по поручению мэра столицы Музей Победы и Государственный музей обороны Москвы подготовят выставку, которая разместится в основном здании Музея на Поклонной горе. Площадь экспозиции составит 1200 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

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МоскваСергей Собянинвыставка
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