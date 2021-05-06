Празднование Дня Победы пройдет на природных территориях Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Марафон праздничных мероприятий «День Победы с Мосприродой» пройдет 8 и 9 мая на природных территориях города. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, экскурсиях, квестах, играх.

В субботу, 8 мая, в экоцентре «Лесная Сказка» пройдет квест «Лесные семейки», с помощью которого его участники познакомятся с особенностями воспитания детенышей различных животных, обитающих в средней полосе.

Экоцентр «Битцевский лес» приглашает на мастер-класс «Открытка к 9 мая», где ребята смогут создать поздравительную открытку ко Дню Победы.

В экоцентре «Конный двор» состоится квест «Секретный код», который познакомит участников с территорией Терлецкого лесопарка.

А в экоцентре «Пчеловодство» в рамках 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетители примут участие во встрече «Потомки помнят». Мероприятие украсит выставочная экспозиция детских тематических рисунков, а также музыкальное выступление.

8 и 9 мая состоятся обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная Сказка», творческая мастерская «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и дидактическая игра «Знаем, умеем, сортируем» в экоцентре «Скворечник»

В День Победы, 9 мая, на природной территории «Кузьминки-Люблино» можно посетить выставку «Животные на войне», принять участие в викторине «Верные товарищи», мастер-классах «Поздравь защитников» и «Праздничный салют», а также конкурсе рисунков «Мир навсегда».

Мастер-класс «Цветы Победы» состоится и в природно-историческом парке «Москворецкий». А в экоцентре «Конный двор» пройдет творческий мастер-класс «Подарок для ветерана».

Экоцентр «Битцевский лес» приглашает взрослых и детей принять участие в «Квесте Победы». Мероприятие посвящено Великой Отечественной войне, истории, победе, технике и животным на войне. Другой квест — «Военная тайна» — состоится в экоцентре «Лесная Сказка». Его участники смогут проверить знания о военных действиях, которые затронули Битцевский лес.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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