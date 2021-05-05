Парад, концерты и салют: как Москва отпразднует День Великой Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Праздник Великой Победы. Победы несгибаемого духа простого народа, несломленного невзгодами и лишениями, в тяжелейших условиях отстоявшего свою свободу и независимость, свое право на жизнь. День Победы, ставший связующей нитью между поколениями, хранящими память о подвиге страны и народа, этот подвиг сотворившего. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Для нашей страны эта память священна. Москва — сердце России, которое, не переставая, билось каждую секунду великого сражения. 9 мая вместе со всей страной столица отметит этот великий праздник. «Вечерняя Москва» подготовила обзор мероприятий, которые пройдут в честь Дня Великой Победы.

В 10:00 на Красной площади в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится парад. В параде Победы будут участвовать более 12 тысяч военнослужащих и более 190 образцов военной техники. В небе над Красной площадью пролетят пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, «Беркуты» — на вертолетах Ми-28Н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М, вертолетов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, штурмовиков Су-25.

Фото: Минобороны РФ

Акция «Бессмертный полк», участником которой может стать каждый, 9 мая пройдет в формате онлайн. Истории о солдатах и тружениках тыла можно разместить в социальных сетях с 7 по 9 мая с хештегом #СтройБессмертногоПолка. Так они попадут в ленту праздничной трансляции.

В 18:55 будет объявлена общероссийская минута молчания.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 22:00 небо над Москвой озарится праздничным салютом. Над столицей взлетят более 12 тысяч фейерверков, озаряя город вспышками золотых, синих, зеленых, красных и фиолетовых искр.

В дни празднования 76-летия со Дня Великой Победы, с 7 по 10 мая, на Белорусский вокзал Москвы прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Экспозиция, представленная в восьми вагонах, рассказывает о самом трагичном периоде истории нашей страны. Тематически ее можно разделить на три составляющие: предвоенные годы, Великая Отечественная война и Победа. В поезде-музее перед зрителями предстают судьбы исторических лиц и простых людей, портреты легендарных личностей и образы малоизвестных творцов Победы. Экскурсоводом в поезде выступает аудиогид — советская девушка Лидия. Посетителям поезда предстоит пройти дорогами Победы от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина и увидеть войну глазами свидетелей.

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Большую праздничную программу с выставками, концертами, лекциями подготовил Музей Победы. Так, здесь можно принять участие в историческом квесте «Подвиг народа». На одноименной экспозиции посетители увидят трехмерные панорамы, голографические проекции, фильмы-реконструкции и элементы иммерсивного театра, которые дадут возможность почувствовать себя защитниками Брестской крепости.

Концертная программа праздника пройдет в разных локациях. В Зале Полководцев выступят творческая лаборатория «Красная ZвезДА», вокальные и хореографические коллективы. Также здесь можно увидеть выступление школы-студии танца «Высота», которая покажет спектакль «Мы помним».

На открытой площадке военной техники выступят вокальные и хореографические коллективы из разных городов нашей страны.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В День Победы на Поклонной горе выступит симфонический оркестр Мариинского театра.

На следующий день, 10 мая, в Музее Победы состоится лекция «Москва в 1941-м. Как защищали столицу во время войны». Слушатели узнают, как уберегли столичное метро и использовали его в качестве бомбоубежища, как маскировали здания, как использовали аэростаты, как был построен огневой заслон Москвы.

Московская консерватория имени П. И. Чайковского приглашает слушателей с 5 по 9 мая на международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается». Девизом фестиваля стала строка из легендарной песни «Священная война» — «Вставай, страна огромная!». В концертных программах выступят Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, коллективы Академии хорового искусства имени В. С. Попова, духовой квинтет Большого театра, камерный хор Московской консерватории, академический хор Московского метрополитена.

Фото: Вечерняя Москва

Праздничные программы с 7 по 9 мая состоятся в Московском международном Доме музыки. Здесь можно услышать мелодии и песни военных лет, увидеть письма фронтовиков и отрывки из произведений писателей и поэтов и посмотреть народные композиции. В День Победы, 9 мая, выступит ансамбль солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.

Всероссийский музей декоративного искусства 9 мая приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в концертной программе «Музыка в День Победы». В начале мероприятия состоится показ фильмов о войне, а затем можно послушать музыку Дмитрия Шостаковича.

Концерт «Песни Победы» пройдет в Доме Гоголя 8 мая. Гости музея услышат любимые песни композиторов: Александры Пахмутовой, Тихона Хренникова, Булата Окуджавы, Матвея Блантера.

Традиционно активное участие в праздничных мероприятиях принимают столичные театры. В этом году Театр Российской армии объединил сцены театров всей страны фестивалем «23 дня до Победы». В День Победы фестиваль завершится праздничной программой на площади перед Театром Российской армии. Посетителей праздника будут ждать полевая кухня и концерт с участием звезд.

Фото: kino-teatr.ru

А еще в рамках фестиваля 9 мая МХАТ имени М. Горького покажет спектакль «Бессмертные строки», в котором прозвучат стихи поэтов, прошедших войну или оставшихся на ней навечно. Перед спектаклем вокруг театра и в фойе гости смогут пообщаться с артистами, послушать военный оркестр и войти в атмосферу настоящего всенародного торжества.

6 мая в КЦ «Меридиан» и 9 мая в КЦ ЗИЛ зрители смогут увидеть оперу Кирилла Молчанова по пронзительной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» в постановке оперной студии МГИМ имени Шнитке. Спектакль рассказывает о подвиге девушек-зенитчиц.

Показы спектаклей военной тематики в праздничный уик-энд пройдут на многих сценах Москвы. Так, спектакль по пьесе советского классика Виктора Розова «Вечно живые» Театр на Покровке представит 8 мая.

Спектакль «Если ворон в вышине», который позволяет как в зеркале увидеть свое лицо в образах тех солдат, которые защитили нашу Родину в те страшные годы, «Новый Арт Театр» покажет 8 и 9 мая.

Пронзительную кукольную притчу «Ленинградка» о переживаниях ребенка в блокадном Ленинграде зрители увидят на сцене Театра кукол имени С. В. Образцова 7 и 8 мая. А спектакль «Можно попросить Нину?», созданный по одноименному рассказу Кира Булычева, Московский областной государственный театр кукол представит 9 мая.

Русский духовный театр «Глас» 8 и 9 мая приглашает зрителей на спектакль «Спасибо деду за победу!». Постановка воскрешает в памяти тех, кто был молод в суровые годы Великой Отечественной войны.

Военно-исторический фестиваль «Победный май» 8 и 9 мая состоится на территории музейного комплекса «История танка Т-34». Гости музея смогут увидеть военно-историческую реконструкцию «Прусская цитадель» и огнеметное шоу «Симфония огня» и принять участие в квест-игре «Спецназ Красной армии».

Фото: Khlebnikova Irina

В День Победы, 9 мая, на территории Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов состоится традиционный всероссийский парад старинных автомобилей и мотоциклов «Ретромотор». В нем принимают участие машины до 1972 года выпуска, а участники надевают форму военных лет.

Федерация бокса России приглашает москвичей и гостей столицы в Центр прогресса бокса, где 8 и 9 мая состоится праздник «Ценим. Помним. Благодарим». В программе мероприятия: выставка военной техники, орденов, медалей, оружия; исторические мастер-классы; полоса препятствий, а также армейские палатки, медсанбат, узел связи, землянки, блиндажи, полевая кухня. Ключевым событием станет реконструкция сражения в Великой Отечественной войне.

Вспомнить события Великой Отечественной войны можно и на выставках. Так, в Центральном музее Вооруженных сил РФ представлена экспозиция «Последний подвиг генерала Н. Э. Берзарина», которая рассказывает о том, как Берлин после капитуляции восстанавливал Советский Союз. За 54 дня первому коменданту города, Николаю Эрастовичу Берзарину, удалось предотвратить гуманитарную катастрофу, открыть учебные заведения и начать восстановление зданий.

Музей Победы приглашает на выставку «Летчик Михаил Девятаев. Жизнь как подвиг». В экспозиции представлено более 100 копий фотографий и документов, рассказывающих о жизни легендарного летчика. Посетители узнают о жизни героя в довоенное время и воздушных боях, во время одного из которых он был сбит. Девятаева направили в концлагерь Заксенхаузен. В экспозиции собраны фотографии лагеря, заключенных, а также настоящая реликвия — учетная карточка военнопленного Девятаева. И, конечно, гости музея воочию увидят историю легендарного побега.

Фото: «Девятаев» / 2021 год

Здесь же, в Музее Победы, открыта выставка Банка России «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны». Экспозиция посвящена сотрудникам Госбанка СССР, которые в период Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойную работу финансово-экономической системы страны. Шесть разделов выставки расскажут посетителям с помощью предметов быта и инсталляций о том, как жили, работали и воевали фронтовые кассиры, как разворачивали полевые кассы, спасали ценности, несли свою службу в блокадном Ленинграде и на территории зарубежных государств.

В Музее современной истории России с 7 по 10 мая посетители смогут увидеть две экспозиции, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка семейных реликвий «Хранители времен» расскажет посетителям о том, какими были выдающиеся военачальники и первооткрыватели космоса. А выставка «Память и слава» представляет произведения изобразительного искусства, созданные в годы войны и в послевоенное десятилетие.

Выставка «Судьба ополченца», которая открыта в Музее обороны Москвы, посвящена истории Московского народного ополчения. В экспозиции представлены подлинные письма, документальные материалы и личные вещи бойцов дивизий московского народного ополчения. Показаны трагедия и подвиг простых людей, которые внесли неоценимый вклад в дело защиты родного города от врага.

Посмотреть на настоящих героев Великой Отечественной войны можно в Музее Героев Советского Союза и России, где работает выставка «Портрет с фронта». В военные годы на фронт ушли десятки художников. В коротких перерывах между боями они доставали бумагу и карандаш. Так до нашего времени дошли уникальные портреты солдат, многие имена которых остались в истории.

А с 6 по 13 мая в Москве можно попасть на самую высокую выставку, посвященную Дню Победы. Экспозиция «От Кремля до Рейхстага» размещена на смотровой площадке Panorama 360 и позволяет посетителям пройти символичный путь от Московского Кремля до Рейхстага в Берлине. На выставке представлены редкие экземпляры оружия и амуниции, найденные на полях сражений.

В День Победы, 9 мая, в кинотеатре «Художественный» состоится показ драмы «Белорусский вокзал». Фильм будет демонстрироваться с 35-миллиметровой пленки из архива Москино. В картине снялись Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов, Юрий Визбор. В этом году фильму исполнилось 50 лет, а режиссер Андрей Смирнов отметил свой 80-летний юбилей. Он и представит ленту зрителям.

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Также в кинотеатрах сети «Москино» в праздничные дни можно посмотреть фильм «Дорогой мой человек» в кинотеатре «Сатурн», фильм «Франц + Полина» в кинотеатре «Факел» и фильм «Крылья» в кинотеатре «Звезда».

В киноцентре «Октябрь» 8 и 9 мая впервые на большом экране состоится показ всех серий фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Перед показом выступит киновед, сотрудник Киностудии имени М. Горького Алексей Тремасов. Он расскажет о том, как создавалась литературная основа фильма и насколько режиссер отошел от текста Юлиана Семенова.

Киновыставка «3 минуты войны» ждет зрителей в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка». Трехминутные отрывки кинохроники как нельзя красноречивее молча кричат о происходящем. Именно кинохроника воочию дает возможность увидеть и прочувствовать военную жизнь.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Завершит праздничный день салют Победы. В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Михалкина ЗВО произведут праздничный артиллерийский салют по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме. Небо раскрасят более 12 тысяч фейерверков, а самым ярким эпизодом станет создание композиции в цветах флага России.

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