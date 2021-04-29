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Самая высокая выставка ко Дню Победы откроется в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Самая высокая выставка ко Дню Победы откроется в Москве

Ольга Маркова

Культура

Смотровая площадка Panorama 360 приглашает жителей и гостей Москвы посмотреть уникальную, самую высокую выставку, посвященную Дню Победы, - «От Кремля до Рейхстага».

Экспозиция подготовлена совместно с Музеем Победы и позволяет посетителям пройти символичный путь от Московского Кремля до Рейхстага в Берлине. Здесь можно узнать об основных сражениях Великой Отечественной войны.

На выставке представлены, в том числе, редкие экземпляры оружия и амуниции, найденные на полях сражений.

Выставка открыта с 6 до 13 мая, сообщается на сайте смотровой площадки.

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День ПобедыВеликая Отечественная войнавыставка
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