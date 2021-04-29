Дом музыки пригласил москвичей на праздничные программы ко Дню Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский международный Дом музыки приглашает москвичей и гостей столицы на праздничные программы, посвященные Дню Победы. Мероприятия пройдут с 7 по 9 мая.

Гости Дома музыки послушают мелодии и песни военных лет, увидят письма фронтовиков и отрывки из произведений писателей и поэтов и посмотрят народные композиции.

Откроет череду праздничных мероприятий 7 мая Хор русской песни радио «Орфей». В программу концерта «Нам дороги эти позабыть нельзя» вошли песни, ставшие частью военной истории России: «Синий платочек», «Темная ночь», «Смуглянка», «Огонек».

На следующий день, 8 мая, в Доме музыки выступит Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России. Артисты исполнят песни военных лет «Вечер на рейде», «На солнечной поляночке», «Соловьи», «День Победы» и народные композиции.

В День Победы, 9 мая, выступит ансамбль солистов Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова. В этот день прозвучат фрагменты писем фронтовиков и отрывки из произведений о войне.

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