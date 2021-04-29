Фестиваль искусств «Дню Победы посвящается» пройдет в столичной консерватории

Фото: Кирилл Янишевский

С 5 по 9 мая москвичей и гостей столицы приглашают на международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается».

Девизом фестиваля стала строка из легендарной песни «Священная война», созданной 80 лет назад, в июне 1941-го, — «Вставай, страна огромная!».

Программа с одноименным названием открывает фестиваль в среду, 5 мая. На открытии выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова во главе с полковником Геннадием Саченюком.

На следующий день, 6 мая, в Рахманиновском зале консерватории выступят коллективы Академии хорового искусства имени В. С. Попова. 8 мая на сцене Малого зала консерватории выступит духовой квинтет Большого театра.

В День Победы, 9 мая, в Большом зале консерватории слушателям представят премьеру музыкально-драматической программы «Песни. Память. Война» по сценарию Натальи Малиновской.

В концерте примут участие камерный хор Московской консерватории, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Государственный камерный хор Республики Татарстан, Академический большой хор РХТУ имени Д. И. Менделеева и Академический хор Московского метрополитена.

Читайте также: Концерт «Музыка в День Победы» состоится в Музее декоративного искусства