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Концерт «Музыка в День Победы» состоится в Музее декоративного искусства
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Концерт «Музыка в День Победы» состоится в Музее декоративного искусства

Ольга Маркова

Культура

В День Победы, 9 мая, Всероссийский музей декоративного искусства пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в концертной программе «Музыка в День Победы».

В начале мероприятия состоится показ музыкальных фильмов о войне: «В шесть часов вечера после войны», «Воздушный извозчик», «Небесный тихоход», «Беспокойное хозяйство».

Затем в балконном зале можно послушать концерт классической музыки. Музыканты представят «Концерт для скрипки с оркестром № 1 ля минор» и «Фортепианное трио № 2 ми минор» Дмитрия Шостаковича.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Музей Победы пригласил москвичей 9 мая на концерт

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