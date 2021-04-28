Музей Победы пригласил москвичей 9 мая на концерт

Фото: АГН Москва

Музей Победы 9 мая приглашает москвичей на концертную программу, приуроченную к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В концерте, который пройдет в Зале Полководцев, примут участие творческая лаборатория «Красная ZвезДА», шоу-группа «Нужные люди», детский театр «Домисолька», артисты центра Talent Universe и студии «Империя талантов», профессиональные артисты Москонцерта. Также здесь можно увидеть выступление школы-студии танца «Высота», которая покажет спектакль «Мы помним».

В этот день Музей Победы отметит 26-летие со дня официального открытия. В честь озвученной даты прозвучит песня «Музей Победы», сообщается на сайте музея.

В рамках фестиваля детско-юношеского творчества на открытой Площадке военной техники выступят вокальные и хореографические коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ярославской областей.

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