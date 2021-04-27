«Дотянем до высокого плюса»: какой будет погода в Москве в День Победы
Несмотря на неблагоприятные погодные условия в столичном регионе, которые ожидаются на праздничной неделе, 9 мая в Москве будет тепло. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам эксперта, в начале мая погода не порадует горожан долгожданным теплом. Напротив, столица окажется в плену дождей и мокрого снега. Однако такая ситуация будет непродолжительной, и уже ближе ко Дню Победы температурный фон начнет стабилизироваться:
— Начиная с 8 мая северные воздушные потоки сменятся на южные, что вернет в Москву температурные показатели, соответствующие климатической норме мая.
Так, столбики термометра, по словам синоптика, 8 и 9 мая достигнут плюс 15–20 градусов.
— По отдельным же расчетам, в эти дни показатели дотянут до высокого плюса, и столбики покажут 22 градуса с положительным показателем. По предварительным прогнозам, осадков на праздничный день не ожидается, — уточнил эксперт.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в столице на предстоящей неделе.
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