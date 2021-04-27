«Тепло нам будет только сниться»: москвичам посоветовали не ждать хорошей погоды и готовиться к затяжным дождям

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Грядущая праздничная неделя в столичном регионе не порадует горожан теплой солнечной погодой. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температурный фон в Москве и области в конце апреля и начале мая не будет превышать плюс 15 градусов днем и плюс 9 градусов ночью:

— В период с 28 апреля по 6 мая в Центральной России будет переменчивая и нестабильная погода. В этом временном промежутке серия ныряющих циклонов будет тащить за собой осадки в виде дождя и мокрого снега, да и температура будет ниже нормы на два–три градуса.

Так, в среду, 28 апреля, столбик термометра в дневные часы достигнет плюс 7–9 градусов, а в ночные часы эти показатели опустятся до 3–6 градусов с положительными показателями.

Соответствующая погода сохранится вплоть до 30 апреля.

— Все это время Москву будут заливать дожди, а местами можно будет ожидать и мокрый снег, тепло нам будет только сниться, — уточнил эксперт.

Немного улучшится погодная ситуация в регионе 1 мая, но резкого потепления все равно, по словам метеоролога, ожидать не приходится:

— Температурный фон будет постоянно меняться. Например, 1 мая город окажется в плену дождей и ветров. Но уже 2 мая, на Пасху, выйдет солнышко, будет тепло. И такая переменчивость сохранится вплоть до 9 мая.

Ближе ко Дню Победы ситуация начнет стабилизироваться, а северные воздушные потоки, заметил Тишковец, сменятся на южные, что вернет температурный фон, который соответствует климатической норме мая.

— Столбики термометра 9 мая достигнут плюс 15–20 градусов. Но есть отдельные расчеты, что, возможно, в этот день мы дотянем даже до 22 градусов с отметкой «плюс». По предварительным прогнозам, осадков на этот праздничный день не ожидается.

Что касается атмосферного давления, то особо критических показателей синоптики не наблюдают.

— Атмосферное давление будет находиться на уровне 749 миллиметров ртутного столба. И резкой динамики не будет, поэтому метеозависимые граждане могут не беспокоиться.

В заключение ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что после 9 мая температурный фон в столичном регионе резко пойдет на повышение и достигнет 25–30 градусов с отметкой «плюс».

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