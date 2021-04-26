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Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Полина Долганова

Город

На Пасху в столице ожидается температура ниже климатической нормы. Москвичам следует быть готовыми к кратковременным осадкам. Об этом в понедельник рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 2 мая в городе не будет сильных дождей. Временами может проглядывать солнце.

— Дождь будет, скорее, зарядами. Чтобы, как в прошлую субботу, целый день лил — такого мы не ждем, — уточнила эксперт.

По поводу температурного режима на Пасху Позднякова не дала точных прогнозов. По ее мнению, температура будет несколько ниже климатической нормы. Однако насколько ниже, пока неизвестно, сообщает РИА Новости.

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