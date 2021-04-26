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«Очередной циклон»: синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Очередной циклон»: синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе

Полина Долганова

Город

Неустойчивая погода с дождями, холодными ночами и температурой около 10 градусов ожидается в Москве на этой неделе. Об этом рассказал главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, в течение всей недели температура будет ниже климатической нормы. Ночью температура может опускаться до 0 – минус 2 градусов.

— По области ноль — минус 5 и также до 1 градуса возможно понижение. Минус 1 градус – это, скорее, относится к территории Новой Москвы, — добавила Позднякова.

Она отметила, что 27 апреля погоду определит очередной циклон, который будет сопровождаться осадками. Ночью москвичам следует ожидать не только дождь, но и снег. Днем осадки будут умеренными.

Специалист уточнила, что в последующие дни температура воздуха в дневные часы будет около плюс 10 градусов. В среду, 28 апреля, осадков не ожидается, в отличие от четверга.

Самая неблагоприятная погода настигнет Москву в пятницу, 30 числа. В этот столицу зальют дожди, сообщает РИА Новости.

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