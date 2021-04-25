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Народный календарь. Как правильно провести Великий понедельник, 26 апреля
Фото: Pexels

Народный календарь. Как правильно провести Великий понедельник, 26 апреля

Василий Плиткин

Общество

Последний понедельник перед Пасхой в Православии называется Великим. С этого дня начинается Страстная неделя, которая посвящена воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа в последние дни Его земной жизни. Верующие начинают с этого дня готовиться к Пасхе, проводят генеральную уборку в доме и приводят в порядок сломанные вещи.

В этот день разрешается пить воду и есть хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи и мед, однако некоторые люди отказываются от пищи в этот понедельник. Людям запрещено ругаться, ссориться с людьми, устраивать праздники, веселиться и думать о плохом. День нужно проводить в труде и молитвах.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно провести Великий понедельник, 26 апреля

Приметы погоды гласили, что если кукушка поет, скоро потеплеет, а если ива зацвела, заморозков больше не будет.

26 апреля отмечаются Международный день интеллектуальной собственности и День нотариата в России.

363 года назад Указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую. 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС.

В этот день родились французский художник Эжен Делакруа, соратница Владимира Ленина Инесса Арманд, критик Святослав Бэлза, актеры Галина Беляева и Владислав Дворжецкий.

Именины отмечают Георгий, Марфа, Артем, Дмитрий.

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народный календарьВидеоВМвера в приметы
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