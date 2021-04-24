Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим в Православии считается великим двунадесятым праздником. Он посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне Его мученических страданий и смерти. Христиане в этот день посещают церковь, освящают вербы, украшают ими иконы в доме. Праздник отмечают за неделю до Пасхи.

Считалось, что в этот день нельзя выполнять домашнюю работу, готовить горячее, шить и вязать. Люди старались не заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться и думать о плохом. Люди старались воздержаться от пышных застолий, поскольку держали пост.

В этот день запрещено выполнять работу по дому: убирать, стирать, мыть посуду. Нежелательно готовить горячие блюда, поэтому хозяйки стараются подготовить праздничные угощения для семьи заранее. Не рекомендуется шить, вязать, вышивать, а также расчесывать голову. Не разрешается заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать на огороде.

В этот день можно было крестить детей, но свадьбы играли тихо и скромно. Венчаться в этот день запрещалось.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье, 25 апреля

Приметы погоды гласили, что если верба зацвела, то лето будет теплым, а если ива распустилась, то заморозков больше не будет.

25 апреля отмечаются День дочери и Всемирный день пингвинов

126 лет назад был подписан указ об учреждении Государственного Русского музея, 79 лет назад был основан Московский монетный двор Гознака.

В этот день родились знаменитый российский адвокат Федор Плевако, советский военачальник Семен Буденный, актеры Юрий Яковлев, Аль Пачино, Михаил Кононов, Рене Зеллвегер, политик Владимир Жириновский.

Именины отмечают Василий, Мария, Марфа, Давид, Иван, Сергей.

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