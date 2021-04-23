Народный календарь. Какие продукты помогут победить болезни 24 апреля
В народном календаре эта суббота, 24 апреля, получила название в честь священномученика Антипа – Антип–водогон или половод. В этот день наши предки делали целебный напиток. Брали воду из семи святых источников, перемешивали с питьевой, после чего наливали ее в ступу с золотом и толкли серебряной толкушкой. Считалось, что она спасала от болезней и прибавляла сил и энергии.
Особую пользу несли в этот день щи из первых крапивных всходов. Их добавляли к различным овощам, чтобы повысить пользу первого блюда и поддержать иммунитет.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Приметы погоды гласили, что если началось полноводье, а птицы чибиса не видно, то настоящее половодье еще впереди. Если гусь на лед вышел, то половодье будет долгим.
В этот день отмечаются Международный день солидарности молодежи и Международный день ветеринарного врача. 188 лет назад в США была запатентована газированная вода
В этот день родились певицы Барбара Стрейзанд и Юлианна Караулова, французский модельер Жан-Поль Готье, гимнастка Ирина Чащина, актер Юрий Чернов.
Именины отмечают Прохор, Николай, Ефим, Яков.
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