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Народный календарь. Почему запрещено делать предложение руки и сердца 23 апреля
Фото: Pixabay

Народный календарь. Почему запрещено делать предложение руки и сердца 23 апреля

Василий Плиткин

Общество

В народном месяцеслове эта пятница получила название Терентий маревный в честь мученика Терентия и его дружину за отказ приносить жертвы языческим идолам.

В этот день приметы запрещали делать предложение руки и сердца, нельзя было свататься. Наши предки верили, что брак, согласие на который было дано 23 апреля, долго не продлится и будет несчастным, поэтому предложение переносили на другое время.

Еще одна примета не рекомендовала до полудня есть горячую еду. Нарушивший запрет человек может стать свидетелем ссоры, которую должен разрешить.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено делать предложение руки и сердца 23 апреля

Приметы погоды гласили, что если в этот день красный рассвет, то урожай хлеба будет богатым.

23 апреля отмечаются Всемирный день книги и авторского права,День английского и испанского языков. 114 лет назад Джек Лондон отправился в плавание вокруг света. 70 лет назад был учрежден Олимпийский комитет СССР.

В этот день родились композиторы Сергей Прокофьев и Павел Смеян, актер Лев Прыгунов.

Именины отмечают Терентий, Григорий, Максим, Федор, Александр, Дмитрий.

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народные приметынародный календарьВидео ВМ
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