Народный календарь. Чего нельзя делать 22 апреля, чтобы не упустить удачу и счастье

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В народном календаре этот четверг, 22 апреля, получил название Вадим ключник в честь преподобномученика Вадима. Святой родился в Персии в VI веке и несколько месяцев терпел пытки, но не отрекся от Христа.

Приметы гласили, что в этот день нельзя спать до полудня. В ином случае человек мог проспать счастье и удачу, которые 22 апреля стучатся в каждые двери. Запрещается подметать пол, чтобы не вымести благополучие и здоровье. В этот день лучше не стричь волосы, чтобы не привлечь беды в свою жизнь. Наши предки верили, что в этот день разлитая вода сулит печали, а полный холодильник символизирует финансовый достаток.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 22 апреля, чтобы не упустить удачу и счастье

Приметы погоды гласили, что если погода переменчива, то лето будет засушливым, а если одуванчик зацвел — пришла настоящая весна.

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. 651 год назад началось строительство крепости Бастилия.

В этот день родились российский революционер Владимир Ленин, русский и американский писатель, поэт Владимир Набоков, советские и российские киноактеры Владимир и Юрий Торсуевы, сыгравшие в фильме «Приключения Электроника».

Именины отмечают Вадим, Гавриил.

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