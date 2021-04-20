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Народный календарь. Что запрещено делать 21 апреля
Фото: Pexels

Народный календарь. Что запрещено делать 21 апреля

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 21 апреля получило название Родиона-ледокола в честь апостола Родиона. В этот день наши предки не убирались, чтобы не нарваться на домового и не испортить с ним отношения.

Люди верили, что в этот день нельзя ходить на рыбалку или охоту. У нарушившего этот запрет не будет добычи, а рыболов и вовсе может утонуть. Считалось, что нельзя планировать серьезные дела, чтобы не потерять времени и денег.

Запрещается планировать серьезные дела, в итоге они не принесут вам желаемого результата, а лишь приведут к финансовым потерям.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 21 апреля

Приметы погоды гласили: если слышен гром, то можно пахать землю, если слышны голоса лягушек и кроты начали копать норы — можно сеять овес.

21 апреля в России отмечаются День местного самоуправления и День главного бухгалтера.

82 года назад в Ленинграде открылся кинотеатр «Москва», первый трехзальный кинотеатр в СССР. 67 лет назад СССР вступил в ЮНЕСКО.

В этот день родились русский механик-самоучка Иван Кулибин, королева Великобритании Елизавета II, певец Крис Кельми, писательница Татьяна Устинова.

Именины отмечают Сергей, Мария, Иван.

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