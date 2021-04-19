Народный календарь. Почему нельзя выглядывать из окна 20 апреля

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В народном календаре 20 апреля наши предки называли Акулиной в честь мученицы Акилины Младшей. Она ухаживала в тюрьме за диаконом Руфином, который проповедовал христианство и пострадал за это. Святые обратили в веру две сотни воинов и погибли все вместе от рук палачей императора Максимилиана.

Приметы гласили, что в этот день категорически запрещалось выглядывать из окна. Люди выходили к берегам рек и озер, оставляли ткань и платья, чтобы задобрить русалок. Селяне опасались встреч с русалками, поэтому брали с собой пучок полыни или чеснок, когда ходили к воде.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя выглядывать из окна 20 апреля

Приметы погоды гласили, что если в этот день морозно и солнечно, то будет хороший урожай гречихи и хлеба. Если дождь — будет много калины.

20 апреля празднуются Национальный день донора в России и День поисков смысла жизни.

120 лет назад был торжественно открыт Большой зал Московской консерватории. 101 год назад мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр.

В этот день родились актеры Владимир Долинский и Константин Лавроненко, генерал-лейтенант Александр Лебедь, советская и российская лыжница Елена Вяльбе.

Именины отмечают Акулина, Петр, Даниил, Аркадий, Георгий, Евдокия.

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