Выставка «3 минуты войны» открылась в галерее «ГРАУНД Солянка»
Галерея-мастерская «ГРАУНД Солянка» и проект «Кинопередвижка» представляют выставку «3 минуты войны».
Уникальные кадры солдатского быта, которые рассказывают о том, как люди справляются с жизнью на войне, показаны без прикрас. Трехминутные отрывки кинохроники как нельзя красноречивее, молча, кричат о происходящем. На старых аппаратах невозможно сделать ролик большей длины для показа без участия киномеханика.
Именно кинохроника воочию дает возможность увидеть и прочувствовать военную жизнь.
Выставка открыта до 13 мая, сообщается на сайте галереи.
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