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Выставка «3 минуты войны» открылась в галерее «ГРАУНД Солянка»
Фото: Личный архив

Выставка «3 минуты войны» открылась в галерее «ГРАУНД Солянка»

Ольга Маркова

Культура

Галерея-мастерская «ГРАУНД Солянка» и проект «Кинопередвижка» представляют выставку «3 минуты войны».

Уникальные кадры солдатского быта, которые рассказывают о том, как люди справляются с жизнью на войне, показаны без прикрас. Трехминутные отрывки кинохроники как нельзя красноречивее, молча, кричат о происходящем. На старых аппаратах невозможно сделать ролик большей длины для показа без участия киномеханика.

Именно кинохроника воочию дает возможность увидеть и прочувствовать военную жизнь.

Выставка открыта до 13 мая, сообщается на сайте галереи.

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