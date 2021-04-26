Выставка «3 минуты войны» открылась в галерее «ГРАУНД Солянка»

Фото: Личный архив

Галерея-мастерская «ГРАУНД Солянка» и проект «Кинопередвижка» представляют выставку «3 минуты войны».

Уникальные кадры солдатского быта, которые рассказывают о том, как люди справляются с жизнью на войне, показаны без прикрас. Трехминутные отрывки кинохроники как нельзя красноречивее, молча, кричат о происходящем. На старых аппаратах невозможно сделать ролик большей длины для показа без участия киномеханика.

Именно кинохроника воочию дает возможность увидеть и прочувствовать военную жизнь.

Выставка открыта до 13 мая, сообщается на сайте галереи.

Читайте также: Кинолекторий «Пять дней, пять ночей» откроется в Доме Гоголя