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Кинолекторий «Пять дней, пять ночей» откроется в Доме Гоголя
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кинолекторий «Пять дней, пять ночей» откроется в Доме Гоголя

Ольга Маркова

Культура

В Доме Гоголя 5 мая открывается кинолекторий «Пять дней, пять ночей», первая встреча в котором будет посвящена Великой Отечественной войне и празднованию Дня Победы.

Художественный фильм «Пять дней — пять ночей» режиссера Лео Арнштама рассказывает историю спасения сокровищ Дрезденской картинной галереи в мае 1945 года советскими солдатами.

В фильме сыграли: Николай Сморчков, Николай Сергеев, Николай Погодин, Олег Голубицкий, Евгения Козырева, Всеволод Санаев, Геннадий Юхтин, Всеволод Сафонов, Петр Любешкин, Владимир Пицек.

Музыку к фильму создал Дмитрий Шостакович. При этом композитор писал свой Струнный квартет № 8 непосредственно в Дрездене с 12 по 14 июля 1960 года. Квартет стал единственным произведением мастера, которое он создал за рубежом. В военной теме Шостакович провел реалии своей собственной судьбы — в каком-то смысле это реквием композитора по самому себе.

Принять участие в мероприятии можно бесплатно по регистрации, сообщается на сайте музея.

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