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Более 10 тысяч фейерверков украсят небо Москвы в День Победы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 10 тысяч фейерверков украсят небо Москвы в День Победы

Иван Юминов

Город

Московское небо 9 мая, в День Победы, украсят более 12 тысяч фейерверков. Об этом заявил командир Отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО им. маршала артиллерии Михалкина полковник Вячеслав Парадников в пятницу, 23 апреля.

— В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие дивизиона произведут праздничный артиллерийский салют по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме, — уточнил Парадников.

Он добавил, что наиболее ярким эпизодом салюта станет последовательный разрыв фейерверочных изделий на различной высоте в цветах Государственного флага Российской Федерации.

Салют начнется в 22:00 и продлится десять минут, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось о том, что на полигоне в Алабине провели последнюю репетицию парада Победы.

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