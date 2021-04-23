Парковка на всех улицах столицы будет бесплатной на майских праздниках

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В период майских праздников парковки на всех улицах столицы будут бесплатными. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Уточняется, что 1, 3, 9 и 10 мая припарковать машины бесплатно можно будет на всех улицах Москвы, в том числе на улицах с повышенным тарифом в 380 рублей в час. При этом 2 мая парковка будет платной только на улицах с повышенным тарифом (380 рублей в час днем и 200 — ночью).

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что деньги, полученные от платных парковок, направят на ремонт дворов в Южном административном округе столицы.

Читайте также: Движение перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы в ночь на 24 апреля