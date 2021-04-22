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Средства от платных парковок направят на ремонт дворов на юге Москвы
Фото: Анна Быкова

Средства от платных парковок направят на ремонт дворов на юге Москвы

Юлия Павлушова

Город

Деньги, полученные от платных парковок, направят на ремонт дворов в Южном административном округе столицы. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Новый асфальт, тротуары, дорожные знаки и газоны появятся в Донском районе, Братееве, Орехове-Борисове Южном, Чертанове Центральном. Работы проведут в 25 дворах. Также в них обустроят 14 новых пешеходных переходов.

Уточняется, что за эти изменения проголосовали сами москвичи на портале «Активный гражданин».

Ранее сообщалось, что москвичи стали почти на 40 процентов реже нарушать скоростной режим в 2021 году.

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Департамент транспорта Москвыблагоустройствопарковка
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