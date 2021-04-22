Москвичи стали почти на 40 процентов реже нарушать скоростной режим в 2021 году

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В первом квартале этого года столичные водители реже превышали скорость, чем год назад. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 апреля.

— За первые три месяца 2021 года в Москве на 36 процентов реже нарушали скоростной режим. И все равно превышение скорости — самое частое нарушение в столице. На него приходится 38 процентов всех фиксаций, — рассказали в ведомстве.

Инциденты с превышением скорости уже вызвали 205 аварий, в которых погибло 22 человека, отметили в Telegram-канале департамента.

Ранее москвичей предупредили о перекрытиях в центре города из-за проведения ММКФ.

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