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Москвичи стали почти на 40 процентов реже нарушать скоростной режим в 2021 году
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москвичи стали почти на 40 процентов реже нарушать скоростной режим в 2021 году

Иван Юминов

Транспорт

В первом квартале этого года столичные водители реже превышали скорость, чем год назад. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 апреля.

— За первые три месяца 2021 года в Москве на 36 процентов реже нарушали скоростной режим. И все равно превышение скорости — самое частое нарушение в столице. На него приходится 38 процентов всех фиксаций, — рассказали в ведомстве.

Инциденты с превышением скорости уже вызвали 205 аварий, в которых погибло 22 человека, отметили в Telegram-канале департамента.

Ранее москвичей предупредили о перекрытиях в центре города из-за проведения ММКФ.

Читайте также: Число аварий с машинами такси в Москве сократилось с начала года

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