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Москвичей предупредили о перекрытиях в центре города из-за проведения ММКФ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичей предупредили о перекрытиях в центре города из-за проведения ММКФ

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Большой Путинковский переулокКарта всех событий

В связи с проведением 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в центре города будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 апреля.

Во-первых, с 14:30 до 23:59 22 и 29 апреля будут полностью перекрыты Большой Путинковский переулок — от Нарышкинского проезда до Тверской улицы. Во-вторых, улица Малая Дмитровка — от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка. В-третьих, будет закрыт участок Пушкинской площади — от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара.

Москвичей предупредили о перекрытиях в центре города из-за проведения ММКФФото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы / Telegram-канал

Кроме того, будет ограничено движение на участке от Большого Путинковского переулка и от Малого Путинковского переулка до улицы Малой Дмитровки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось о том, что движение перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы в ночь на 24 апреля.

Читайте также: Движение грузовиков ограничат на два года на участке Володарского шоссе

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