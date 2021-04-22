Москвичей предупредили о перекрытиях в центре города из-за проведения ММКФ
В связи с проведением 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в центре города будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 апреля.
Во-первых, с 14:30 до 23:59 22 и 29 апреля будут полностью перекрыты Большой Путинковский переулок — от Нарышкинского проезда до Тверской улицы. Во-вторых, улица Малая Дмитровка — от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка. В-третьих, будет закрыт участок Пушкинской площади — от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара.
Кроме того, будет ограничено движение на участке от Большого Путинковского переулка и от Малого Путинковского переулка до улицы Малой Дмитровки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось о том, что движение перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы в ночь на 24 апреля.
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