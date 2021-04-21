Движение перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы в ночь на 24 апреля

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Схема движения транспорта изменится в Москве в связи с репетицией парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая 2021 года. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля военная техника будет перемещаться с парадной площадки в Алабине на улицу Нижние Мневники. На всем пути ее следования движение перекроют, а парковку запретят.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, 27 и 29 апреля пройдут подготовительные мероприятия к параду Победы. В связи с этим перекроют улицы в центре Москвы. Ограничения будут также вводиться 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая.

С 8 мая до 06:00 9 мая будет запрещена стоянка на Крылатской улице от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники, а также от Рублевского шоссе до Крылатской улицы. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

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