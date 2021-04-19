Движение грузовиков ограничат на два года на участке Володарского шоссе

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Россия, Московская область, Володарское шоссе Карта всех событий

С 20 мая в Ленинском городском округе на два года ограничат движение грузовиков на участке Володарского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограничительные меры будут действовать с 06:00 до 22:00 до 20 мая 2023 года. Запрет на проезд коснется грузовых автомобилей, которые имеют разрешенную максимальную массу более 7,6 тонны. На участке дороги М5 «Урал» — поселок Володарского — Каширское шоссе с 24,87 километра по 26,8 километра (Володарское шоссе) установят соответствующие дорожные знаки.

В пресс-службе добавили, что данные меры необходимы для оптимизации условий движения на участке от Каширского шоссе до деревни Мисайлово. За счет временного запрета для движения грузовиков увеличится пропускная способность дороги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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