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Число аварий с машинами такси в Москве сократилось с начала года
Фото: Александр Авилов, АГН Москва

Число аварий с машинами такси в Москве сократилось с начала года

Кирилл Николаев

Транспорт

C января по март число аварий с машинами такси в Москве сократилось на 30 процентов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили на сайте столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что количество погибших в ДТП уменьшилось на 75 процентов (до пяти человек) и раненых — на 33 процента (до 436 человек). Столичная Госавтоинспекция продолжит профилактические мероприятия, которые направлены на выявление и оперативное пресечение нарушений ПДД со стороны таксистов.

Ранее в столичном департаменте транспорта заявили, что с 2011 года в Москве вдвое снизилось число аварий и погибших в ДТП с участием мотоциклистов.

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