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Дептранс заявил о снижении числа аварий с участием мотоциклистов в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дептранс заявил о снижении числа аварий с участием мотоциклистов в Москве

Кирилл Николаев

Город

С 2011 года в Москве вдвое снизилось число аварий и погибших в ДТП с участием мотоциклистов. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что интерес к мотокультуре в Москве растет с каждым годом. С 2010 года число зарегистрированных мотоциклов стало в 2,2 раза больше — с 45 тысяч до 101 тысячи. Количество аварий и погибших с 2011 года, наоборот, уменьшилось вдвое. В 2011 году в столице произошло 1316 аварий, 76 человек погибли в результате ДТП с мотоциклистами, а в 2020 году — 689 ДТП и 28 погибших.

В департаменте отметили, что в этом году москвичей ждут новые мотопарады и фестивали. Более подробная информация об этом станет известна позднее.

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