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Дептранс Москвы заявил об уменьшении числа пострадавших и погибших в ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Дептранс Москвы заявил об уменьшении числа пострадавших и погибших в ДТП

Кирилл Николаев

Транспорт

В 2020 году число аварий с пострадавшими в Москве снизилось на 14 процентов, а количество погибших уменьшилось на 15 процентовпо сравнению с 2019 годом. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что показатели снизились во многом за счет рабочей группы по разбору ДТП. В нее входят ЦОДД, представители ГИБДД, департаментов ЖКХ, строительства и капитального ремонта, а также префектур. Специалисты детально разбирают причины аварий с пострадавшими и вместе работают над тем, как сделать участок безопаснее.

Дептранс Москвы заявил об уменьшении числа пострадавших и погибших в ДТПФото: Telegram / Дептранс

Специалисты анализируют поведение водителя и исправность автомобиля в момент ДТП. Кроме того, они проверяют состояние дороги и работу светофоров. Все недостатки оперативно устраняются. Эти меры дают результат — в большинстве случаев на участках не возникает повторных аварий.

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