Дептранс напомнил волонтерам и курьерам о возможности использования велопроката

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные волонтеры и курьеры по-прежнему могут бесплатно воспользоваться велопрокатом. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что использование велопроката ускоряет доставку продуктов и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены находиться дома. Для того чтобы подключить бесплатные поездки с тарифом «Служебный», нужно получить промокод в волонтерской и курьерской организации, а после активировать его в приложении велопроката.

Ранее сообщалось, что москвичи совершили более трех тысяч поездок в первый день работы велопроката.

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