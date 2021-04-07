Более трех тысяч поездок совершили москвичи в первый день работы велопроката

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более трех тысяч поездок совершили жители столицы в первый день работы велопроката. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 7 апреля.

Уточняется, что в первый день москвичи купили около четырех тысяч доступов к пользованию велосипедами. Велопрокат в Москве начал работу 6 апреля, в этом сезоне количество велосипедов увеличится на тысячу.

В 2021 году велопрокат появится в районах Богородское, Соколиная Гора, Измайлово, Перово, Лефортовский, Текстильщики, Кузьминки, а также в Зеленограде.

При этом курьеры и волонтеры могут пользоваться велопрокатом бесплатно до окончания действия ограничительных мер, введенных в городе из-за пандемии коронавируса.

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