Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дептранс опубликовал тарифы на велопрокат в Москве
Фото: Анна Быкова

Дептранс опубликовал тарифы на велопрокат в Москве

Никита Абрамов

Город

Столичный департамент транспорта опубликовал тарифы на прокат велосипедов с столице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, стоимость доступа к велосипеду в сервисе «Велобайк» будет стоить от 155 рублей. Доступ на сутки будет стоить 155 рублей, на месяц — 615 рублей, а на сезон — 1235 рублей. Бесплатное время доступа к велосипедам — 30 минут. Также можно оформить тариф на сезон с бесплатным доступом в 45 минут. Его стоимость — 1545 рублей.

Повременная стоимость аренды до 30 или 45 минут в зависимости от доступа будет равняться нулю. Однако за пользование выше нужно будет платить поминутно. Так, от 31 минуты до 60 стоимость проката будет составлять 30 рублей, от 61 до 120 минут — 103 рубля, от 121 до 180 минут — 465 рублей, от 181 до 360 — 1030 рублей, от шести часов до 24 часов — 1540 рублей, от 24 до 28 часов — 3090 рублей.

Читайте также: Без грязи в салоне: эксперт предложил альтернативу «народному каршерингу»

арендавелосипедпрокат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Все мнения
О проекте
Читайте нас в